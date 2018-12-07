В Удмуртии юрисконсульт мешала приставам, а потом напала на них

7 Дек. 07:42 2018-12-07T11:28:49+03:00

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В Сарапуле возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая напала на судебных приставов. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии, сотрудники Управления приехали на предприятие, которое является должником, чтобы провести исполнительные действия. Но там их ждал отпор.

- Пока они ждали директора организации, изучали документы. Из соседнего кабинета вышла юрисконсульт типографии, и попыталась выключить свет, создавая тем самым некомфортные условия для работы сотрудников. Кроме того, женщина пыталась нанести удары и расцарапать лицо судебного пристава, - сообщили в пресс-службе.

Вызвали сотрудников полиции, которые и доставили гражданку в дежурную часть. Сейчас ей грозит штраф либо принудительные работы, либо арест, либо лишение свободы.

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