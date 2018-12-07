2018-12-07T08:09:34+03:00
Политика

Благодаря оптимизации администрации Ижевска сэкономят 73 миллиона рублей

Десять Управлений будет сокращено
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В администрации Ижевска прошло заседание постоянной комиссии гордумы по вопросам ЖКХ, где глава города Олег Бекмеметьев представил проект решения об изменении структуры администрации. В частности, предлагается сократить число Управлений с 39 до 29, а количество заместителей главы с 6 до 5.

- От объединения Управления ЖКХ, Управления муниципального жилья и Управления строительства решено отказаться. Сфера строительства будет, как и прежде, функционировать отдельно в связи с запланированным строительством целого ряда важных социальных объектов, - сообщает пресс-службе города.

Также отмечают, что в результате планируемой оптимизации планируется экономия фонда оплаты труда 73 миллиона рублей ежегодно.

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