Благодаря оптимизации администрации Ижевска сэкономят 73 миллиона рублей

7 Дек. 08:09 2018-12-07T11:34:20+03:00

Десять управлений будет сокращено

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В администрации Ижевска прошло заседание постоянной комиссии гордумы по вопросам ЖКХ, где глава города Олег Бекмеметьев представил проект решения об изменении структуры администрации. В частности, предлагается сократить число управлений с 39 до 29, а количество заместителей главы - с 6 до 5.

- От объединения Управления ЖКХ, Управления муниципального жилья и Управления строительства решено отказаться. Сфера строительства будет, как и прежде, функционировать отдельно в связи с запланированным строительством целого ряда важных социальных объектов, - сообщает пресс-службе города.

Также отмечают, что в результате планируемой оптимизации планируется экономия фонда оплаты труда в размере 73 миллиона рублей ежегодно.

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