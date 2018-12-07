«Ресторанное» мошенничество в Ижевске: обманывают на оформлении медкнижек

СЕГОДНЯ 08:16 2018-12-07T08:16:07+03:00

Способ обмана старый, но люди до сих пор клюют на него

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В Ижевске вновь активизировалась старая схема мошенничества, сообщает на своей странице в «Фейсбук» учредитель и генеральный директор ресторанного холдинга Welcome Group Максим Коновалов. В частности, публикуется объявление о том, что требуются официанты, потом ставится условие, что нужна медкнижка.

- И тут же предлагается сделать ее подешевле и побыстрее (без лишних формальностей), деньги (в размере 1000 рублей) уходят и все. Человек блокируется в вк и в вайбере. В итоге денег нет, медкнижки нет и злость на заведение которое кинуло соискателя, - написал Максим Коновалов.

Как сообщили «Комсомольской Правде»-Ижевск в пресс-службе УМВД России по г.Ижевску, сейчас фактов мошенничества, совершенных описанным способом не зарегистрировано. Однако, есть обманы с использованием схожих схем, когда предлагают оформить какие-то документы в краткие сроки, забирая деньги и пропадая.

- Необходимо быть предельно внимательными при поиске работы на сайтах объявлений, как и при осуществлении покупок и продаж товаров с помощью сети Интернет. Необходимо доверять информации, размещенной только на известных сайтах, в популярных группах, предварительно ознакомившись с отзывами о сайте или группе, информацией с которых планируете воспользоваться при поиске работы. Выясните, как давно он существует. Необходимо помнить: любое объявление в сети Интернет может содержать недостоверную информацию, - сообщили в пресс-службе.

Насторожить может и тот факт, что без проведения личного собеседования с работодателем, вам предлагается произвести действия, требующие дополнительных материальных затрат. Особенно, если это касается дистанционного оформления медицинской карты, свидетельств о повышении квалификации и прочего без вашего участия.

ВАЖНО!

Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по тел. 02 (102 – с мобильных), либо в отдел полиции по месту жительства.