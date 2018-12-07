2018-12-07T11:36:34+03:00
Происшествия

«Ресторанное» мошенничество в Ижевске: обманывают на оформлении медкнижек

Способ обмана старый, но люди до сих пор клюют на него
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ижевске вновь активизировалась старая схема мошенничества, сообщает на своей странице в «Фейсбук» учредитель и генеральный директор ресторанного холдинга Welcome Group Максим Коновалов. В частности, публикуется объявление о том, что требуются официанты, потом ставится условие, что нужна медкнижка.

- И тут же предлагается сделать ее подешевле и побыстрее (без лишних формальностей), деньги (в размере 1000 рублей) уходят и все. Человек блокируется в вк и в вайбере. В итоге денег нет, медкнижки нет и злость на заведение, которое кинуло соискателя, - написал Максим Коновалов.

Как сообщили «Комсомольской правде»-Ижевск» в пресс-службе УМВД России по г. Ижевску, сейчас фактов мошенничества, совершенных описанным способом, не зарегистрировано. Однако есть обманы с использованием схожих схем, когда предлагают оформить какие-то документы в краткие сроки, забирают деньги и пропадают.

- Необходимо быть предельно внимательными при поиске работы на сайтах объявлений, как и при осуществлении покупок и продаж товаров с помощью сети Интернет. Необходимо доверять информации, размещенной только на известных сайтах, в популярных группах, предварительно ознакомившись с отзывами о сайте или группе, информацией с которых планируете воспользоваться при поиске работы. Выясните, как давно он существует. Необходимо помнить: любое объявление в сети Интернет может содержать недостоверную информацию, - сообщили в пресс-службе.

Насторожить может и тот факт, что без проведения личного собеседования с работодателем вам предлагается произвести действия, требующие дополнительных материальных затрат. Особенно, если это касается дистанционного оформления медицинской карты, свидетельств о повышении квалификации и прочего без вашего участия.

ВАЖНО!

Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по тел. 02 (102 – с мобильных), либо в отдел полиции по месту жительства.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельских предпринимателей в Удмуртии поддержат грантами
Юный лыжник Евгений Емерхонов из Удмуртии выиграл Всероссийскую гонку
В Удмуртии вышла «живая» газета
В Ижевске введут режим «Повышенной готовности» 28 декабря
Новогодняя ярмарка в Ижевске: коллекцию книг от «Комсомолки» можно приобрести со скидкой
Чтобы восстановить ижевский ипподром, потребуется около 20 миллионов рублей
В Ижевске задержали мужчину, который по частям сдал в металлолом чужую машину
В Ижевске снесли еще один ларек, в котором незаконно продавали алкоголь
Ижевчане могут получить образовательный курс от «Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» вдвое дешевле
Прокуратура Ижевска завершила проверку детсада, в котором произошел пожар
В Ижевске 21 декабря состоится открытие бесплатного катка в парке имени Кирова
В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента
В Удмуртии водитель сбил лося
В результате ДТП в Ижевске пострадала пятилетняя девочка
Любительские соревнования «Калашников Фест» в Ижевске перенесли на март 2019 года
В школах Удмуртии введут электронную форму учебников
Четверо наркоторговцев занимались сбытом веществ на территории Удмуртии
В магазинах Удмуртии очередное повышение цен
Прокуратура Удмуртии направила иск в суд о распространении в соцсетях запрещенной информации
Антон Шипулин не сможет приехать на «Ижевскую винтовку»