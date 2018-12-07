Ремонт детского сада №245 в Ижевске должны закончить до конца года

СЕГОДНЯ 09:06 2018-12-07T09:06:15+03:00

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев приехал в детский сад №245, где ведутся работы по ремонту крыши. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Этот визит связан с тем, что подрядчик должен был сдать объект уже месяц назад, но до сих пор идет ремонт. Компания ООО «Интер-СтройГрупп» ссылается на финансовые трудности и задержка поставок материала.

При этом на ремонт крыши из городского бюджета было выделено 6,15 миллионов рублей.

- К подрядной организации в обязательном порядке будут применены штрафные санкции. Начиная с этого момента подрядчик будет ежедневно докладывать мне о ходе работ. До конца года объект должен быть сдан. Для детей, которые ходят в этот детский сад будет организован праздник на другой площадке, - сообщил Олег Бекмеметьев.

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