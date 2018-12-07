Ремонт детского сада №245 в Ижевске должны закончить до конца года
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев приехал в детский сад №245, где ведутся работы по ремонту крыши. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Этот визит связан с тем, что подрядчик должен был сдать объект уже месяц назад, но до сих пор идет ремонт. Компания ООО «Интер-СтройГрупп» ссылается на финансовые трудности и задержку поставок материала.
При этом на ремонт крыши из городского бюджета было выделено 6,15 миллиона рублей.
- К подрядной организации в обязательном порядке будут применены штрафные санкции. Начиная с этого момента подрядчик будет ежедневно докладывать мне о ходе работ. До конца года объект должен быть сдан. Для детей, которые ходят в этот детский сад, будет организован праздник на другой площадке, - сообщил Олег Бекмеметьев.
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