2018-12-07T11:41:38+03:00
Общество

Ремонт детского сада №245 в Ижевске должны закончить до конца года

Подрядчика оштрафуют за срыв сроков
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев приехал в детский сад №245, где ведутся работы по ремонту крыши. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Этот визит связан с тем, что подрядчик должен был сдать объект уже месяц назад, но до сих пор идет ремонт. Компания ООО «Интер-СтройГрупп» ссылается на финансовые трудности и задержку поставок материала.

При этом на ремонт крыши из городского бюджета было выделено 6,15 миллиона рублей.

- К подрядной организации в обязательном порядке будут применены штрафные санкции. Начиная с этого момента подрядчик будет ежедневно докладывать мне о ходе работ. До конца года объект должен быть сдан. Для детей, которые ходят в этот детский сад, будет организован праздник на другой площадке, - сообщил Олег Бекмеметьев.

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