2018-12-07T11:43:35+03:00
Общество

Следж-хоккеист Владимир Каманцев принял участие в фотопроекте «Герои России, какими их не видел никто»

Уже есть бекстэйдж со съемок
Дарья ПОРСЕВА
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Владимир Каманцев известен тем, что занял второе место и получил серебряную медаль в Сочи на Паралимпийских играх по следж-хоккею. Также он является ветераном Второй чеченской войны, где потерял ногу. В связи с этим он принял участие в проекте «Герои России, какими их не видел никто».

Появился бекстейдж со съемок, где Владимир рассказывает о том, как боролся с собой около 10 лет. В один момент к нему пришел «ангел-хранитель» - его друг, и помог найти себя. После этого он еще год сопротивлялся, но потом уехал в монастырь в Санкт-Петербурге и будто переродился.

- Мужество для меня - это принять решение, озвучить его и исполнить его. Нет ничего невозможного, - рассказывает Владимир.

Фото Владимира и других героев России будут выставлены в Малахитовом зале Государственного Кремлевского дворца ко Дню Героев Отечества, а после экспозиция отправится в путешествие по России

Фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» - это способ рассказать о ветеранах как о поразительно сильных духом людях. Своим примером наши герои показывают, что, воспитывая свою волю и целеустремленность, каждый человек может изменить не только свою жизнь, но и жизни окружающих.

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Фотопроект "Герои России, какими их не видел никто".Каманцев Владимир Ветеран боевых действий

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