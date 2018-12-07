Следж-хоккеист Владимир Каманцев принял участие в фотопроекте «Герои России, какими их не видел никто»
Владимир Каманцев известен тем, что занял второе место и получил серебряную медаль в Сочи на Паралимпийских играх по следж-хоккею. Также он является ветераном Второй чеченской войны, где потерял ногу. В связи с этим он принял участие в проекте «Герои России, какими их не видел никто».
Появился бекстейдж со съемок, где Владимир рассказывает о том, как боролся с собой около 10 лет. В один момент к нему пришел «ангел-хранитель» - его друг, и помог найти себя. После этого он еще год сопротивлялся, но потом уехал в монастырь в Санкт-Петербурге и будто переродился.
- Мужество для меня - это принять решение, озвучить его и исполнить его. Нет ничего невозможного, - рассказывает Владимир.
Фото Владимира и других героев России будут выставлены в Малахитовом зале Государственного Кремлевского дворца ко Дню Героев Отечества, а после экспозиция отправится в путешествие по России
Фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» - это способ рассказать о ветеранах как о поразительно сильных духом людях. Своим примером наши герои показывают, что, воспитывая свою волю и целеустремленность, каждый человек может изменить не только свою жизнь, но и жизни окружающих.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Владимир Каманцев: «Я был тварью, а стал творением» (продолжение)
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.
Скажи спасибо маме и выиграй приз!
Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.
В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:
- «Что самое сложное в работе мамы?»
- «За что вы сильнее всего ее любите?»
В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!
Подробнее на сайте
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Фотопроект "Герои России, какими их не видел никто".Каманцев Владимир Ветеран боевых действий
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»