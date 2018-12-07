В Ижевске невнимательный водитель сбил двоих пешеходов

СЕГОДНЯ 10:05 2018-12-07T10:05:03+03:00

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В Ижевске, 6 декабря, в четверг водитель автомобиля «Лада-Веста» сбил пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- 56-летний водитель автомобиля «Лада-Веста» на проезжей части улицы Коммунаров, напротив дома №179 улицы Пастухова сбил пешеходов, 62-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, - сообщает ведомство.

В результате ДТП оба пешехода получили травмы.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.

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