«Корпорацию развития Удмуртии» возглавил Константин Сунцов

СЕГОДНЯ 10:29 2018-12-07T11:20:52+03:00

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На сегодняшний день Константин Сунцов стал временным гендиректором АО «Корпорация развития Удмуртии». Изменения в документы внесли 6 декабря.

О кадровых перестановках говорили еще в октябре 2018 года: глава Удмуртии Александр Бречалов предложил экс-замглавы администрации Ижевска Константину Сунцову стать гендиректором корпорации, сообщается в материалах ЕГРЮЛ

Корпорация оказывает необходимые виды поддержки предпринимателей в Удмуртии.

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