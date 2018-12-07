2018-12-07T11:20:52+03:00
Политика

«Корпорацию развития Удмуртии» возглавил Константин Сунцов

Изменения в документы внесли 6 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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На сегодняшний день Константин Сунцов стал временным гендиректором АО «Корпорация развития Удмуртии». Изменения в документы внесли 6 декабря.

О кадровых перестановках говорили еще в октябре 2018 года: глава Удмуртии Александр Бречалов предложил экс-замглавы администрации Ижевска Константину Сунцову стать гендиректором корпорации, сообщается в материалах ЕГРЮЛ

Корпорация оказывает необходимые виды поддержки предпринимателей в Удмуртии.

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