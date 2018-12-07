2018-12-07T10:46:35+03:00
Происшествия

Серийной поджигательнице из Удмуртии, по вине которой погиб ребенок вынесли приговор

Обвиняемая объяснила по какой причине поджигала дома
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии рассмотрели дело в отношении поджигательницы домов из д.Ягул Кизнерского района, ее признали виновной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- 49-летняя женщина в 2016-2017 годах умышленно подожгла шесть жилых домов, в итоге полностью сгорело только три. В одном из сгоревших домов находилась 6-летняя девочка, которая погибла, - сообщает ведомство.

Однако, женщина объяснила по какой причине поджигала дома – для того, чтобы заставить местных жителей исполнять ее требования, как председателя уличного комитета, по пожарной безопасности. Все дома она поджигала пьяной.

Как показала экспертиза женщина полностью осознавала значение своих действий и их последствия.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств - явка с повинной, раскаяние, признание вины, состояние здоровья. И назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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