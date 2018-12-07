2018-12-07T11:53:02+03:00
Общество

В Удмуртии несовершеннолетние нарушают комендантский час

К административной ответственности привлечены 74 родителя
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Удмуртии за 11 месяцев 2018 года сотрудники органов внутренних дел республики задержали 1396 несовершеннолетних, которые находились в ночное время на улицах без сопровождения взрослых. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Из 1396 молодых людей 1347 находились на улице, 41 – в кафе, барах, кальянных и домах культуры, - сообщает ведомство.

За нарушение закона «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртии» на родителей составляется административный протокол. За 11 месяцев к административной ответственности привлекли 74 родителя.

А также 10 административных протоколов составили на сотрудников организаций, на территории которых не допускается нахождение несовершеннолетних в ночное время.

ВАЖНО!

МВД по Удмуртской Республике напоминает: неисполнение требований закона может привести к совершению преступлений как самими подростками, так и в отношении них.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

Подробнее на сайте

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельских предпринимателей в Удмуртии поддержат грантами
Юный лыжник Евгений Емерхонов из Удмуртии выиграл Всероссийскую гонку
В Удмуртии вышла «живая» газета
В Ижевске введут режим «Повышенной готовности» 28 декабря
Новогодняя ярмарка в Ижевске: коллекцию книг от «Комсомолки» можно приобрести со скидкой
Чтобы восстановить ижевский ипподром, потребуется около 20 миллионов рублей
В Ижевске задержали мужчину, который по частям сдал в металлолом чужую машину
В Ижевске снесли еще один ларек, в котором незаконно продавали алкоголь
Ижевчане могут получить образовательный курс от «Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» вдвое дешевле
Прокуратура Ижевска завершила проверку детсада, в котором произошел пожар
В Ижевске 21 декабря состоится открытие бесплатного катка в парке имени Кирова
В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента
В Удмуртии водитель сбил лося
В результате ДТП в Ижевске пострадала пятилетняя девочка
Любительские соревнования «Калашников Фест» в Ижевске перенесли на март 2019 года
В школах Удмуртии введут электронную форму учебников
Четверо наркоторговцев занимались сбытом веществ на территории Удмуртии
В магазинах Удмуртии очередное повышение цен
Прокуратура Удмуртии направила иск в суд о распространении в соцсетях запрещенной информации
Антон Шипулин не сможет приехать на «Ижевскую винтовку»