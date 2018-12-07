В Удмуртии несовершеннолетние нарушают комендантский час

СЕГОДНЯ 11:18 2018-12-07T11:53:02+03:00

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В Удмуртии за 11 месяцев 2018 года сотрудники органов внутренних дел республики задержали 1396 несовершеннолетних, которые находились в ночное время на улицах без сопровождения взрослых. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Из 1396 молодых людей 1347 находились на улице, 41 – в кафе, барах, кальянных и домах культуры, - сообщает ведомство.

За нарушение закона «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртии» на родителей составляется административный протокол. За 11 месяцев к административной ответственности привлекли 74 родителя.

А также 10 административных протоколов составили на сотрудников организаций, на территории которых не допускается нахождение несовершеннолетних в ночное время.

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МВД по Удмуртской Республике напоминает: неисполнение требований закона может привести к совершению преступлений как самими подростками, так и в отношении них.

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