2018-12-07T11:19:48+03:00
Общество

В Ижевске наградили лучших волонтеров

Глава города Олег Бекмеметьев вручил им благодарственные письма
ИВАНОВА Лада
Поделиться:
Фото: пресс-служба города ИжевскаФото: пресс-служба города Ижевска
Изменить размер текста:

6 декабря в Ижевске чествовали лучших волонтеров, а также подвели итоги социальных проектов, реализованных добровольцами.

- В наших муниципальных учреждениях волонтеров уже более четырех тысяч. Это только тех, кого мы знаем и кому вручили волонтерские книжки. А сколько их еще - тех, кто от всей души делает значимое дело. Каждому бы хотелось пожать руку и пожелать доброго здоровья, чтобы их энергетики хватало на все добрые дела. Я уверен, что их еще станет больше, - сказал Глава города Олег Бекмеметьев.

На мероприятии были отмечены 10 лучших ребят, которые внесли свой вклад в развитие волонтерского движения в этом году, в их числе оказались участники отрядов «Пламя», «Лига Олимпа», «Иж-волонтер» и других.

Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельских предпринимателей в Удмуртии поддержат грантами
Юный лыжник Евгений Емерхонов из Удмуртии выиграл Всероссийскую гонку
В Удмуртии вышла «живая» газета
В Ижевске введут режим «Повышенной готовности» 28 декабря
Новогодняя ярмарка в Ижевске: коллекцию книг от «Комсомолки» можно приобрести со скидкой
Чтобы восстановить ижевский ипподром, потребуется около 20 миллионов рублей
В Ижевске задержали мужчину, который по частям сдал в металлолом чужую машину
В Ижевске снесли еще один ларек, в котором незаконно продавали алкоголь
Ижевчане могут получить образовательный курс от «Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» вдвое дешевле
Прокуратура Ижевска завершила проверку детсада, в котором произошел пожар
В Ижевске 21 декабря состоится открытие бесплатного катка в парке имени Кирова
В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента
В Удмуртии водитель сбил лося
В результате ДТП в Ижевске пострадала пятилетняя девочка
Любительские соревнования «Калашников Фест» в Ижевске перенесли на март 2019 года
В школах Удмуртии введут электронную форму учебников
Четверо наркоторговцев занимались сбытом веществ на территории Удмуртии
В магазинах Удмуртии очередное повышение цен
Прокуратура Удмуртии направила иск в суд о распространении в соцсетях запрещенной информации
Антон Шипулин не сможет приехать на «Ижевскую винтовку»