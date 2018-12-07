В Ижевске наградили лучших волонтеров

7 Дек. 11:19 2018-12-07T11:19:48+03:00

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6 декабря в Ижевске чествовали лучших волонтеров, а также подвели итоги социальных проектов, реализованных добровольцами.

- В наших муниципальных учреждениях волонтеров уже более четырех тысяч. Это только тех, кого мы знаем и кому вручили волонтерские книжки. А сколько их еще - тех, кто от всей души делает значимое дело. Каждому бы хотелось пожать руку и пожелать доброго здоровья, чтобы их энергетики хватало на все добрые дела. Я уверен, что их еще станет больше, - сказал Глава города Олег Бекмеметьев.

На мероприятии были отмечены 10 лучших ребят, которые внесли свой вклад в развитие волонтерского движения в этом году, в их числе оказались участники отрядов «Пламя», «Лига Олимпа», «Иж-волонтер» и других.

Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru

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