2018-12-07T14:03:37+03:00
Происшествия

В Удмуртии передали в суд дело в отношении мужчины, который убил свою жену

Предварительная причина убийства – ревность
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии завершено расследование дела в отношении 40-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве своей жены. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртии.

- В сентябре 2018 года выпившие супруги пошли в баню, где у них произошел конфликт и мужчина ударил жену головой о стену, а затем ударил металлическим ковшом. От полученных травм женщина умерла, после этого обвиняемый решил сжечь тело, но из-за высокой влажности в бане не смог. Поэтому он решил спрятать тело в подвале, где его спустя два дня обнаружили родители погибшей, - сообщает ведомство.

Обвиняемого задержали и заключили под стражу. Оказалось, что мужчина уже был судим за убийство и угрозу убийством.

Уголовное дело направлено в суд, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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