В Ижевске на перекрестке улиц О. Кошевого и Баранова появится светофор
В Ижевске на перекрестке улиц О. Кошевого и Баранова движение будет регулироваться. Там появится светофор. Об этом сообщают на сайте администрации города.
Проектом и строительством светофора займется ООО «БАХ» за счет собственных средств.
Напомним, что не так давно с целью безопасности движения убрали несколько пешеходных переходов (продолжение)
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