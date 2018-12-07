2018-12-07T14:06:24+03:00
Общество

В Ижевске на перекрестке улиц О. Кошевого и Баранова появится светофор

Постановление опубликовано на сайте администрации города
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске на перекрестке улиц О. Кошевого и Баранова движение будет регулироваться. Там появится светофор. Об этом сообщают на сайте администрации города.

Проектом и строительством светофора займется ООО «БАХ» за счет собственных средств.

Напомним, что не так давно с целью безопасности движения убрали несколько пешеходных переходов (продолжение)

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