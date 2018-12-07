В Ижевске на перекрестке улиц О. Кошевого и Баранова появится светофор

СЕГОДНЯ 12:55 2018-12-07T14:06:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске на перекрестке улиц О. Кошевого и Баранова движение будет регулироваться. Там появится светофор. Об этом сообщают на сайте администрации города.

Проектом и строительством светофора займется ООО «БАХ» за счет собственных средств.

Напомним, что не так давно с целью безопасности движения убрали несколько пешеходных переходов (продолжение)

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Константин Сунцов возглавил «Корпорацию развития Удмуртии» (подробнее).

Не знаете, где встретить Новый год? В Ижевске запустили сайт с полной афишей мероприятий (подробнее).

Вот это да! Знаменитый дворник-художник Семен Бухарин готовит огромный подарок для жителей Ижевска (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».