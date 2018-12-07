Экс-руководителю Общественной палаты Ижевска Людмиле Гуляшиновой продлили срок домашнего ареста
В Ижевске продлили срок домашнего ареста экс-руководителю общественной палаты Людмиле Гуляшиновой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.
Ходатайство следователя о продлении Гуляшиновой срока домашнего ареста еще на два месяца, то есть по 7 февраля 2019 года, одобрил Индустриальный районный суд Ижевска.
Напомним, что Людмила Гуляшинова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Она, находясь на должности директора ООО «Финансовая компания «Гид», путем заключения договоров займов и продажи векселей, похитила денежные средства вкладчиков, причинив материальный ущерб на сумму более 115 млн рублей. Всего по уголовному делу в полицию поступило 96 заявлений.
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