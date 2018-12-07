В Удмуртии задержали угонщика по "горячим следам"

7 Дек. 15:13 2018-12-07T16:09:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии патрульному экипажу поступило сообщение об угоне машины такси. Сотрудникам удалось задержать угонщика. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- При виде патрульной машины водитель ускорился, на требование остановиться не реагировал. Угонщик пытался скрыться, но не справился с управлением и перевернулся, - сообщает ведомство.

Оказалось, что молодой человек был ранее судим. При проверке по базам ГИБДД удалось установить, что у мужчины нет прав. При этом он был нетрезвый.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

Подробнее на сайте