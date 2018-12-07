2018-12-07T16:09:52+03:00
Происшествия

В Удмуртии задержали угонщика по "горячим следам"

Он оказался ранее судим
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии патрульному экипажу поступило сообщение об угоне машины такси. Сотрудникам удалось задержать угонщика. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- При виде патрульной машины водитель ускорился, на требование остановиться не реагировал. Угонщик пытался скрыться, но не справился с управлением и перевернулся, - сообщает ведомство.

Оказалось, что молодой человек был ранее судим. При проверке по базам ГИБДД удалось установить, что у мужчины нет прав. При этом он был нетрезвый.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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