В Глазове выберут главу до Нового года
В Удмуртии, в городе Глазов, объявили конкурс на пост главы города. Об этом сообщает пресс-служба Глазова.
Итоги подведут 28 декабря, комиссия будет оценивать кандидатов не только по личным и профессиональным качествам, но и учитывать результаты собеседования и предоставленные документы.
Напомним, что бывший глава Глазова Олег Бекмеметьев теперь занимает пост главы города Ижевска (подробнее)
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К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.
Скажи спасибо маме и выиграй приз!
Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.
В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:
- «Что самое сложное в работе мамы?»
- «За что вы сильнее всего ее любите?»
В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!
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