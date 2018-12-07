В Глазове выберут главу до Нового года

СЕГОДНЯ 15:42 2018-12-07T15:55:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии, в городе Глазов, объявили конкурс на пост главы города. Об этом сообщает пресс-служба Глазова.

Итоги подведут 28 декабря, комиссия будет оценивать кандидатов не только по личным и профессиональным качествам, но и учитывать результаты собеседования и предоставленные документы.

Напомним, что бывший глава Глазова Олег Бекмеметьев теперь занимает пост главы города Ижевска (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Олег Бекмеметьев представил проект оптимизации администрации (подробнее)

Глава Ижевска ответил на вопрос, когда на всех улицах появятся фонари (подробнее)

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

Подробнее на сайте