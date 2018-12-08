2018-12-08T11:05:36+03:00
Общество

Каток протяженностью 400 метров откроют в Ижевске

Вход на площадку будет абсолютно бесплатным
Анастасия Волкова
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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В ижевском парке им.Кирова к 20 декабря планируется открытие нового 400-метрового катка. Он расположится на левой стороне центральной аллеи, где установят специальное освещение. Об этом сообщил генеральный директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин.

Вход на новую площадку будет абсолютно бесплатным. Местные жители и гости республики могут потратиться лишь на аренду коньков, если не имеют собственных.

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