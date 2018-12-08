Ижевчане могут поучаствовать в забеге Дедов Морозов
Попробовать себя в роли волшебника сможет каждый желающий
ФОТО: Архив
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4 января в парке им.Кирова пройдет забег Дедов Морозов. Поучаствовать в мероприятии просто – достаточно лишь зарегистрироваться и подготовить костюм.
Ижевским новогодним волшебникам предстоит пробежать дистанцию расстоянием полтора километра по специальной трассе. Известно, что такого рода мероприятие направлено на приобщение населения к здоровому образу жизни.
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