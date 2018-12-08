Один из колледжей Удмуртии получил штраф за неограниченный доступ студентов к запрещенной информации

СЕГОДНЯ 15:17 2018-12-08T15:17:23+03:00

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«Сарапульский политехнический колледж» получил штраф в размере 20000 рублей за отсутствие контентного фильтра, блокирующего запрещенную информацию в сети Интернет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

- Студенты имели возможность получить информацию порнографического характера, террористической направленности, а также создающую положительное восприятие антиобщественного поведения, в том числе пропагандирующую криминальную субкультуру и возбуждающую ненависть в отношении правоохранительных органов, - объяснили в ведомстве.

Известно, что директор колледжа признал свою вину и предпринял меры к устранению нарушения. Судом назначено наказание в виде выплаты штрафа суммой 20000 рублей.

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