Глава Удмуртии стал членом партии «Единая Россия»

8 Дек. 18:43 2018-12-08T18:45:59+03:00

Партийный билет он получил из рук Дмитрия Медведева

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8 декабря глава Удмуртии Александр Бречалов стал новым членом партии «Единая Россия». Документ ему лично вручил лидер политического объединения Дмитрий Медведев.

Как стало известно, помимо Александра Владимировича, в ряды партии вступили губернаторы Челябинской и Кемеровской области, Алтайского края, а также глава Республики Коми.

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