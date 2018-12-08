2018-12-08T18:45:59+03:00
Общество

Глава Удмуртии стал членом партии «Единая Россия»

Партийный билет он получил из рук Дмитрия Медведева
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8 декабря глава Удмуртии Александр Бречалов стал новым членом партии «Единая Россия». Документ ему лично вручил лидер политического объединения Дмитрий Медведев.

Как стало известно, помимо Александра Владимировича, в ряды партии вступили губернаторы Челябинской и Кемеровской области, Алтайского края, а также глава Республики Коми.

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