В Ижевске пройдут отборочные игры чемпионата по хоккею на валенках
22 декабря во всех районах Ижевска пройдут отборочные игры городского чемпионата по хоккею на валенках, сообщает пресс-служба Ижевска.
В соревнованиях могут участвовать все желающие, старше 16 лет. Команды – 10 полевых игроков и 2 вратаря – формируются по месту жительства. Всем игрокам необходимо иметь справку от врача об отсутствии противопоказаний.
Отборочные игры пройдут одновременно в каждом районе:
- Октябрьский район – спортплощадка у СОШ №88;
- Первомайский район – спортплощадка около споршколы «Металлист»;
- Ленинский район – хоккейная площадка около баскетбольного клуба «Юный баскетболист»;
- Индустриальный район – хоккейная площадка на ул. Красногеройской, 103;
- Устиновский район – хоккейная площадка у подросткового клуба «Надежда».
Финальные игры пройдут 7 января 2019 года на площадке у Зоопарка Удмуртии.
Напомним, впервые в Ижевске чемпионат по хоккею на валенках прошел в 2018 году. Победителем соревнований стала команда Ленинского района.
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