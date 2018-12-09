В Ижевске пройдут отборочные игры чемпионата по хоккею на валенках

9 Дек. 08:48 2018-12-09T08:48:09+03:00

Участвовать в соревнованиях могут все желающие

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22 декабря во всех районах Ижевска пройдут отборочные игры городского чемпионата по хоккею на валенках, сообщает пресс-служба Ижевска.

В соревнованиях могут участвовать все желающие, старше 16 лет. Команды – 10 полевых игроков и 2 вратаря – формируются по месту жительства. Всем игрокам необходимо иметь справку от врача об отсутствии противопоказаний.

Отборочные игры пройдут одновременно в каждом районе:

- Октябрьский район – спортплощадка у СОШ №88;

- Первомайский район – спортплощадка около споршколы «Металлист»;

- Ленинский район – хоккейная площадка около баскетбольного клуба «Юный баскетболист»;

- Индустриальный район – хоккейная площадка на ул. Красногеройской, 103;

- Устиновский район – хоккейная площадка у подросткового клуба «Надежда».

Финальные игры пройдут 7 января 2019 года на площадке у Зоопарка Удмуртии.

Напомним, впервые в Ижевске чемпионат по хоккею на валенках прошел в 2018 году. Победителем соревнований стала команда Ленинского района.

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