2018-12-09T14:38:41+03:00
Общество

Кабинеты противоабортного консультирования планируют открыть в Ижевске

Такие кабинеты будут работать в медицинских учреждениях
Валерия ШАНЬГИНА
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В 2019 году на территории учреждений здравоохранения Ижевска планируется открыть первые кабинеты противоабортного консультирования. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.

- Перед процедурой искусственного прерывания беременности без медицинских показаний женщина по направлению врача обязуется пройти общую или индивидуальную консультацию в указанных кабинетах, после чего имеет возможность наиболее взвешенно оценить сложившуюся в ее жизни ситуацию и принять окончательное решение, - сказано в сообщении.

При этом врачи-консультанты будут не просто проводить мотивационные беседы и демонстрировать последствия убийства нерожденных детей, но и подбирать формы и методы помощи обратившимся, если те решат сохранить ребенка. Так, женщина может получить гуманитарную, правовую, психологическую помощь, а также временное проживание, содействие в трудоустройстве и прочее.

Кроме того, беременные женщины и родственники, которые задумались об аборте из-за различных обстоятельств, также смогут позвонить на горячую линию и получить консультацию.

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