2018-12-10T06:23:54+03:00
Общество

Из Ижевска в Москву впервые отправился двухэтажный поезд

Время пути на этом поезде сократиться на 45 минут
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ильяс БекмансуровФото: Ильяс Бекмансуров
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Из Ижевска, 9 декабря, в воскресенье, впервые в Москву отправился двухэтажный поезд. Такие поезда курсируют уже в девяти направлениях.

За несколько часов до отправления на перроне был концерт с участием оркестра «Арсенал-бэнд» и ансамбля «Айкай», а также все присутствующие могли выпить чай и съесть вкусных перепечей. Об этом сообщает газета «Известия»

Напомним, что в поезде 14 вагонов, один из которых вагон-ресторан, все места купейные и если раньше поезд до Москвы мог перевозить 400-500 пассажиров, то сейчас 800.

Время в пути от Ижевска до Москвы в обновленном поезде сократится на 45 минут. Состав может развивать скорость до 160 км/ч. Время отправления останется прежним - 16.40 мск, прибытия в Москву - 9.23. Из Москвы поезд отправляется в 17.38 мск, в столицу Удмуртии прибывает в 10.26 мск.

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