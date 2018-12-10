Предпринимателя из Удмуртии подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

10 Дек. 10:39 2018-12-10T15:40:12+03:00

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В Удмуртии предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Обвиняемый, руководитель коммерческих организаций, в качестве физлица, купил инструменты и строительное оборудование на сумму более 8 миллионов рублей, при этом не заплатил НДС. После он подделал документы о покупке материалов с учетом НДС и подал их в налоговую службу, с целью вернуть деньги в размере 4,5 миллиона, - сообщает ведомство.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртии раскрыли преступление. Уголовное дело направлено в суд. Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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