В Ижевске задержали подростка за кражу велосипедов
В Ижевске сотрудниками полиции был задержан 16-летний школьник, который подозревается в краже трех велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- В конце октября школьник украл велосипед из подъезда жилого дома по улице Карла Либкнехта, через неделю велосипед был украден по улице Удмуртской, а еще через несколько дней - по улице Воровского, - сообщает ведомство.
Общая сумма ущерба составила 48 тысяч рублей. Личность подозреваемого была установлена, похищенное изъято. На данный момент подросток находится под подпиской о невыезде.
Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.
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