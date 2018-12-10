В Ижевске задержали подростка за кражу велосипедов

СЕГОДНЯ 12:58 2018-12-10T14:05:27+03:00

Он украл три велосипеда, общая сумма ущерба – 48 тысяч рублей

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В Ижевске сотрудниками полиции был задержан 16-летний школьник, который подозревается в краже трех велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В конце октября школьник украл велосипед из подъезда жилого дома по улице Карла Либкнехта, через неделю велосипед был украден по улице Удмуртской, а еще через несколько дней - по улице Воровского, - сообщает ведомство.

Общая сумма ущерба составила 48 тысяч рублей. Личность подозреваемого была установлена, похищенное изъято. На данный момент подросток находится под подпиской о невыезде.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.

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