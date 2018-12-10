2018-12-10T14:05:27+03:00
Происшествия

В Ижевске задержали подростка за кражу велосипедов

Он украл три велосипеда, общая сумма ущерба – 48 тысяч рублей
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Ижевске сотрудниками полиции был задержан 16-летний школьник, который подозревается в краже трех велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В конце октября школьник украл велосипед из подъезда жилого дома по улице Карла Либкнехта, через неделю велосипед был украден по улице Удмуртской, а еще через несколько дней - по улице Воровского, - сообщает ведомство.

Общая сумма ущерба составила 48 тысяч рублей. Личность подозреваемого была установлена, похищенное изъято. На данный момент подросток находится под подпиской о невыезде.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии женщина погибла под колесами грузовика (подробнее)

Здание бывшего Купеческого дома выставили на продажу (подробнее)

А ТАКЖЕ:

Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

Подробнее на сайте

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии откроют 25 мест для рыбалки на льду
Срок сдачи домов в Удмуртии для обманутых дольщиков снова сдвигаются
В Удмуртии Артему Богданову изменили меру пресечения на суде
В Удмуртии прокуратура провела проверку ДТП со школьным автобусом
В ближайшие сутки на дорогах Удмуртии ожидается гололедица
Жители Удмуртии получат пробные квитанции за вывоз мусора
В Ижевске здание на улице Максима Горького, 86 выставили на продажу
В Удмуртии автомобиль «ДАФ» с полуприцепом насмерть сбил женщину
В Ижевске зальют каток в парке имени Кирова
Предпринимателя из Удмуртии подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
Мужчина из Удмуртии заплатил долг по алиментам почти миллион рублей
Глава Удмуртии объявил выговоры членам республиканского правительства
В Удмуртии 15-летний подросток пытался скрыться от полиции
В Удмуртии в пожаре погибли два человека
В трамваях Ижевска включили новогоднюю подсветку
Огни на главной елочке Удмуртии зажглись
В Ижевске пройдет неделя норвежской культуры
Из Ижевска в Москву впервые отправился двухэтажный поезд
В Ижевске больше трех дней ищут мужчину, страдающего психическим заболеванием
Кабинеты противоабортного консультирования планируют открыть в Ижевске
Жители микрорайона «Столичный» в Ижевске нуждаются в поликлинике и школе искусств на 200 миллионов рублей
Фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева заняли призовые места в финале Гран-при
В Ижевске пройдут отборочные игры чемпионата по хоккею на валенках
Глава Удмуртии стал членом партии «Единая Россия»
В Удмуртии появятся 20 вертолетных площадок для санавиации
Когда в Ижевске откроют главную новогоднюю елку?
Один из колледжей Удмуртии получил штраф за неограниченный доступ студентов к запрещенной информации
Ижевчане могут поучаствовать в забеге Дедов Морозов