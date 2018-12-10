2018-12-10T14:53:21+03:00
Происшествия

В Удмуртии Артему Богданову изменили меру пресечения на суде

До этого он был под стражей до 11 декабря
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Удмуртии прошло судебное заседание по делу Артема Богданова. Об этом сообщает судейское сообщество.

Бывшему начальнику управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска изменили меру пресечения на домашний арест на срок два месяца, то есть по 9 февраля 2019 года.

- С марта по июнь 2018 года он оказывал незаконное покровительство нескольким коммерческим структурам, которые выполняли работы в сфере благоустройства и ремонта городских дорог по муниципальным контрактам, - сообщает СУ СК России по Удмуртии.

Напомним, Артема Богданова обвиняют по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Его задержали 12 октября

Его задержали на два месяца до 11 декабря (продолжение).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Здание бывшего Купеческого дома выставили на продажу(продолжение)

В Удмуртии женщина погибла под колесами грузовика(продолжение)

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии откроют 25 мест для рыбалки на льду
Срок сдачи домов в Удмуртии для обманутых дольщиков снова сдвигаются
В Удмуртии прокуратура провела проверку ДТП со школьным автобусом
В ближайшие сутки на дорогах Удмуртии ожидается гололедица
В Ижевске задержали подростка за кражу велосипедов
Жители Удмуртии получат пробные квитанции за вывоз мусора
В Ижевске здание на улице Максима Горького, 86 выставили на продажу
В Удмуртии автомобиль «ДАФ» с полуприцепом насмерть сбил женщину
В Ижевске зальют каток в парке имени Кирова
Предпринимателя из Удмуртии подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
Мужчина из Удмуртии заплатил долг по алиментам почти миллион рублей
Глава Удмуртии объявил выговоры членам республиканского правительства
В Удмуртии 15-летний подросток пытался скрыться от полиции
В Удмуртии в пожаре погибли два человека
В трамваях Ижевска включили новогоднюю подсветку
Огни на главной елочке Удмуртии зажглись
В Ижевске пройдет неделя норвежской культуры
Из Ижевска в Москву впервые отправился двухэтажный поезд
В Ижевске больше трех дней ищут мужчину, страдающего психическим заболеванием
Кабинеты противоабортного консультирования планируют открыть в Ижевске
Жители микрорайона «Столичный» в Ижевске нуждаются в поликлинике и школе искусств на 200 миллионов рублей
Фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева заняли призовые места в финале Гран-при
В Ижевске пройдут отборочные игры чемпионата по хоккею на валенках
Глава Удмуртии стал членом партии «Единая Россия»
В Удмуртии появятся 20 вертолетных площадок для санавиации
Когда в Ижевске откроют главную новогоднюю елку?
Один из колледжей Удмуртии получил штраф за неограниченный доступ студентов к запрещенной информации
Ижевчане могут поучаствовать в забеге Дедов Морозов