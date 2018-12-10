В Удмуртии Артему Богданову изменили меру пресечения на суде
В Удмуртии прошло судебное заседание по делу Артема Богданова. Об этом сообщает судейское сообщество.
Бывшему начальнику управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска изменили меру пресечения на домашний арест на срок два месяца, то есть по 9 февраля 2019 года.
- С марта по июнь 2018 года он оказывал незаконное покровительство нескольким коммерческим структурам, которые выполняли работы в сфере благоустройства и ремонта городских дорог по муниципальным контрактам, - сообщает СУ СК России по Удмуртии.
Напомним, Артема Богданова обвиняют по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Его задержали 12 октября на два месяца до 11 декабря (продолжение).
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