Здесь начинается космос: ижевчане первыми узнали о новом проекте приборостроителей и связистов

10 Дек. 16:01 2018-12-10T18:34:53+03:00

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В Ижевске презентовали лабораторию, открытую на территории «Ижевского радиозавода». Здесь выпускают уникальную разработку «RADIUS», которая способна обеспечить связью и высокоскоростным Интернетом труднодоступные уголки, ж/д- и автодороги республики и страны.

Комплекс оборудования увеличивает зону покрытия базовой станции до пяти раз, сокращая затраты на строительство инфраструктуры и ее эксплуатацию.

- Мы уже выпустили решение, работающее в 2G стандарте, на выходе - оборудование, поддерживающее 3G и 4G. Провести тестирование комплекса «RADIUS», его настройку и подготовку к работе нам помогли специалисты «МегаФона». Шесть месяцев тестовой эксплуатации в лаборатории ИРЗ и на опытных зонах подтвердили готовность оборудования к коммерческому использованию, стабильность и качество его работы, - рассказал заместитель генерального директора, директор по развитию бизнеса АО «ИРЗ» Сергей Невьянцев.

Комплекс «RADIUS» также поддерживает технологию «интернета вещей», благодаря которой в республике уже охраняют объекты, отслеживают локации общественного городского транспорта, управляют работой лифтов, осуществляют передачу информации в кардиографах машин скорой помощи.

- Теперь «Ижевский радиозавод» - один из лидеров приборостроения, летает в интернете на космических скоростях «МегаФона» и тестирует свои разработки в нашей сети. Решение «RADIUS» Ижевского радиозавода поможет в создании экономически эффективного покрытия труднодоступных поселений, вдоль автомобильных и железных дорог, - отметил руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Удмуртии Александр Костылев.