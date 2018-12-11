Новогодние подарки для детей Донбасса отправили из Удмуртии
В преддверии новогодних праздников многие организации Удмуртии в очередной раз стали добрыми волшебниками для детей юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, объединив свои усилия, неравнодушные граждане собрали гуманитарный груз для новогодних подарков малышам.
Вчера, 10 декабря, автомобиль с гуманитарной помощью уже выехал из Ижевска.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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