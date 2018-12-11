2018-12-11T06:33:11+03:00
Общество

Новогодние подарки для детей Донбасса отправили из Удмуртии

Гуманитарный груз собрали неравнодушные горожане
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по УдмуртииФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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В преддверии новогодних праздников многие организации Удмуртии в очередной раз стали добрыми волшебниками для детей юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, объединив свои усилия, неравнодушные граждане собрали гуманитарный груз для новогодних подарков малышам.

Вчера, 10 декабря, автомобиль с гуманитарной помощью уже выехал из Ижевска.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

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