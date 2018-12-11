2018-12-11T09:02:19+03:00
Общество

В Удмуртии вложат 1,5 млрд рублей в ремонт железнодорожных путей

Построят и жилье для рабочих
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Удмуртии РЖД вложит около 1,5 млрд рублей в реконструкцию железнодорожных путей. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на аппаратном совещании 10 декабря.

- В Балезинском районе транспортный узел получит более 1,5 млрд рублей, в том числе для строительства жилья сотрудникам. Также будет увеличение штата и увеличение зарплаты, - сообщил глава Удмуртии.

А также к 2020 году начнут реконструкцию вокзала, привокзальной и автовокзальной площадей в Можге.

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