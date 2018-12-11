2018-12-11T09:05:22+03:00
Происшествия

В Удмуртии молодого человека осудили за спаивание подростка

Также он совершал с ней половые акты
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии осудили 21-летнего местного жителя за спаивание подростка. Об этом сообщает прокуратура республики.

- Молодой человек с апреля по май 2018 года спаивал малолетнюю девочку 13 лет. Также совершал с ней половые акты, - сообщает ведомство.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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