В Ижевске откроют сразу два гипермаркета «Лента» в 2018 году

СЕГОДНЯ 09:31 2018-12-11T12:44:55+03:00

В один из них 6 декабря работники уже вышли на работу

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В Ижевске откроется сразу два гипермаркета «Лента»: в ТЦ «Строй Порт» по улице Кирова, 146 и в ТРЦ «Молл Матрица» по улице Баранова, 85. Как стало известно, в ТЦ на Кирова работники вышли на смены уже 6 декабря, однако открытие заявлено только 22 декабря. Об этом сообщили в Центре информационной поддержки клиентов.

В ТРЦ «Молл Матрица» гипермаркет откроется чуть позже, но жители района смогут сделать покупки к новому году уже в новой «Ленте». Открытие – 27 декабря.

Кстати, ТРЦ «Молл Матрица» - долгожданный торговый центр в Ленинском районе. Там расположатся такие магазины как Kari, H&M, «Л'Этуаль», а также кинотеатр, спортклуб и многое другое.

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Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 13 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

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