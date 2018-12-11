2018-12-11T10:31:51+03:00
Происшествия

В Удмуртии в результате ДТП погиб мужчина

Он выехал на встречную полосу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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В Удмуртии 10 декабря, в понедельник, на 18 км автодороги Бураново - Киясово Малопургинского района водитель «Лада-Гранта» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной УАЗ. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД.

- 47-летний мужчина, водитель автомобиля «Лада-Гранта», не справившись с управлением выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с автомобилем УАЗ, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В результате полученных травм водитель машины «Лада-Гранта» скончался на месте.

ВАЖНО!

Уважаемые водители! Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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