В Ижевске в новогодние каникулы пройдет забег Дедов Морозов

11 Дек. 10:20 2018-12-11T11:31:32+03:00

Он пройдет в парке имени Кирова

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Уже совсем скоро самый волшебный праздник – Новый год. В новогодние каникулы, например, пройдут самые необычные соревнования – забег Дедов Морозов(14+). Об этом сообщают «Парки Ижевска» на своей странице в соцсетях.

Забег состоится 4 января в 12.00 в паке имени Кирова на центральной площадке и аллее.

Бежать придется по территории парка около 1,5 км. Участие может принять любой желающий, главное, в костюме Деда Мороза. Дети до 14 лет – в сопровождении взрослых. Количество ограничено – 500 человек.

Участие бесплатное, нужно только пройти регистрацию на сайте до 1 января 2019 года.

Кстати, в фан-зоне в парке им.Кирова откроется тематический городок. Мы узнали, когда состоится открытие (продолжение).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 13 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

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