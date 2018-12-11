В Ижевске в новогодние каникулы пройдет забег Дедов Морозов
Уже совсем скоро самый волшебный праздник – Новый год. В новогодние каникулы, например, пройдут самые необычные соревнования – забег Дедов Морозов(14+). Об этом сообщают «Парки Ижевска» на своей странице в соцсетях.
Забег состоится 4 января в 12.00 в паке имени Кирова на центральной площадке и аллее.
Бежать придется по территории парка около 1,5 км. Участие может принять любой желающий, главное, в костюме Деда Мороза. Дети до 14 лет – в сопровождении взрослых. Количество ограничено – 500 человек.
Участие бесплатное, нужно только пройти регистрацию на сайте до 1 января 2019 года.
Кстати, в фан-зоне в парке им.Кирова откроется тематический городок. Мы узнали, когда состоится открытие (продолжение).
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