2018-12-11T11:49:54+03:00
Происшествия

В Ижевске из-за неприязни к девушкам молодой человек напал на проститутку

Он нанес ей несколько ножевых ранений
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- Молодой человек проживал с девушкой, но они часто ссорились на почве ревности, в следствие чего у него сформировалась неприязнь к женскому полу в целом. В итоге он решил убить одну из девушек легкого поведения. Пьяный он познакомился с девушкой в интернете и договорился о встрече. Заранее он приготовил нож и напал на девушку, - сообщает ведомство.

Девушке удалось вырваться и сообщить о случившемся консьержу, в результате чего она осталась жива. Задержанный молодой человек признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

Теперь ему грозит наказание сроком до 3 лет лишения свободы.

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