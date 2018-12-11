В Ижевске из-за неприязни к девушкам молодой человек напал на проститутку
В Ижевске завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
- Молодой человек проживал с девушкой, но они часто ссорились на почве ревности, в следствие чего у него сформировалась неприязнь к женскому полу в целом. В итоге он решил убить одну из девушек легкого поведения. Пьяный он познакомился с девушкой в интернете и договорился о встрече. Заранее он приготовил нож и напал на девушку, - сообщает ведомство.
Девушке удалось вырваться и сообщить о случившемся консьержу, в результате чего она осталась жива. Задержанный молодой человек признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.
Теперь ему грозит наказание сроком до 3 лет лишения свободы.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Целых два гипермаркета "Лента" откроется до конца года! Подробности по ссылке
Молодого человека осудили за спаивание малолетней девочки(продолжение)
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»