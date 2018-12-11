2018-12-11T14:22:20+03:00
Экономика

Удмуртия заканчивает 2018 год с дефицитом 109 млн рублей

Документ во втором чтении принял госсовет республики
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Дефицит бюджета Удмуртии по итогам 2018 года составил 109 млн руб. Документ сразу в двух чтениях приняли 11 декабря на сессии регионального парламента. По словам председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Юрия Тюрина, параметры финансового документа следующие: общий объем доходов - 73,4 млрд руб., расходов - 73,5 млрд руб., дефицит - 109 млн руб.

Доходная часть изменилась на 1 млрд руб. в связи с поступлением налога на прибыль организаций в размере 101,8 млн руб., налога на доходы физических лиц - 210 млн руб., налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения - в сумме 250 млн руб. и безвозмездных поступлений из федерального бюджета - 490,5 млн руб.

Расходная часть увеличилась на 848,3 млн руб. 116 млн руб. направят на дополнительную финансовую помощь МО Удмуртии, 108 млн руб. на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, 350 млн руб. на строительство яслей для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 70,3 млн руб. на обеспечение деятельности подведомственных учреждений министерства образования региона, 139,2 млн руб. на выплату заработной платы и обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений, 4,2 млн руб. на оплату по исполнительным листам по предоставлению жилья детям-сиротам, 22,5 млн руб. на оказание финансовой поддержки спортивным клубам.

Безвозмездные поступления будут направлены на следующие нужды: 84,6 млн руб. на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, 4,4 млн руб. на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 7,5 млн руб. на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, 228 млн руб. на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан.

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