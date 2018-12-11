В Ижевске пройдет новогодний конкурс талантов «Хрустальная Елка»
В Ижевске 23 декабря 2018 года и 13 января 2019 года пройдет финальный этап второго новогоднего конкурса-фестиваля талантов «Хрустальная елка» (0+). Об этом сообщают на официальном сайте администрации города.
Организаторы МОФ «РОЗА МИРА» сообщают, что каждый участник будет награжден соответствующим дипломом, эксклюзивной статуэткой и традиционным новогодним сладким подарком!
Где: Фестиваль пройдет в зале Республиканского музыкального колледжа по адресу: улица Ломоносова, 5Б.
Когда: 23 декабря 2018 года и 13 января 2019 года
Во сколько: с 11.00 до 18.00
Прием заявок ведётся по телефонам: 8-950-819-03-25, 8-982-121-57-35. Число участников ограничено.
Для зрителей вход свободный.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.
Скажи спасибо маме и выиграй приз!
Запишите и пришлите нам до 13 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.
В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:
- «Что самое сложное в работе мамы?»
- «За что вы сильнее всего ее любите?»
В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!
Подробнее на сайте
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