В Удмуртии 14 жителей приобрели выигрышные лотерейные билеты

11 Дек. 12:53 2018-12-11T14:26:19+03:00

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В Удмуртии в 2018 году 14 местных жителей выиграли в лотерею. Об этом сообщает пресс-служба почты России.

Самую большую сумму выиграл житель Сарапула – 3 миллиона рублей. Больше всего лотерейные билеты покупают на почте жители Ижевска, Глазова, Сарапула, Можгинского и Балезинского районов.

Количество проданных лотерейных билетов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 33%. Но стоит не забывать, что это лишь дело случая. Перед Новым годом спрос на билеты растет. Люди продолжают верить в чудо.

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