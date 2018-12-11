В Удмуртии 14 жителей приобрели выигрышные лотерейные билеты
В Удмуртии в 2018 году 14 местных жителей выиграли в лотерею. Об этом сообщает пресс-служба почты России.
Самую большую сумму выиграл житель Сарапула – 3 миллиона рублей. Больше всего лотерейные билеты покупают на почте жители Ижевска, Глазова, Сарапула, Можгинского и Балезинского районов.
Количество проданных лотерейных билетов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 33%. Но стоит не забывать, что это лишь дело случая. Перед Новым годом спрос на билеты растет. Люди продолжают верить в чудо.
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