Предприниматели из Удмуртии разработали программу реабилитации для детей с ДЦП

СЕГОДНЯ 13:24 2018-12-11T14:27:37+03:00

Участие в ней примут около 20 пациентов

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В Удмуртии на базе «Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями» предприниматели разработали программу для реабилитации детей с диагнозом ДЦП. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Технология основана на работе лыжного тренажера и шлема виртуальной реальности, то есть она имитирует горнолыжный спуск, за счет чего улучшается эмоциональное состояние пациента и есть эффект коррекции опорно-двигательного аппарата.

На этапе тестирования оборудования в нем примут участие около 20 пациентов в возрасте от 10 до 17 лет.

Старт реализации проекта датируют следующим годом.

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