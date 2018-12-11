2018-12-11T14:29:11+03:00
Общество

Уроженка Ижевска Арина Петрова примет участие в конкурсе юных талантов «Синяя птица»

Она воспитывается в детской эстрадной студии «Дельфин»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Уроженка Ижевска певица Арина Петрова примет участие во Всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица». Об этом сообщают в соцсетях.

Посмотреть выступление Арины можно будет уже в это воскресенье, 16 декабря, в 19.50 по местному времени, на телеканале «Россия-1».

Проект транслируют каждое воскресенье. «Синяя птица» - конкурс не ограничивается рамками одного жанра, а объединяет тех, кто танцует, поет, играет на музыкальных инструментах, исполняет сложные акробатические и гимнастические номера.

Кроме того, Арина занимается в детской эстрадной студии «Дельфин».

Напомним, что Арина Петрова появляется на телеэкранах не впервые. Так, например, она спела дуэтом с Николаем Басковым! 14-летняя певица приняла участие в «Детской новой волне-2018». Как проходили репетиции и какая мечта есть у маленькой девочки, читайте в нашем материале.

А также Арина Петрова победила на конкурсе «Детская Новая волна 2017». Вместе с ней первое место разделила представительница Армении Анаит Адамян (подробнее)

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Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 13 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

Подробнее на сайте

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