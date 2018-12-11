Уроженка Ижевска Арина Петрова примет участие в конкурсе юных талантов «Синяя птица»
Уроженка Ижевска певица Арина Петрова примет участие во Всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица»(5+). Об этом сообщают в соцсетях.
Посмотреть выступление Арины можно будет уже в это воскресенье, 16 декабря, в 19.50 по местному времени, на телеканале «Россия-1».
Проект транслируют каждое воскресенье. «Синяя птица» - конкурс не ограничивается рамками одного жанра, а объединяет тех, кто танцует, поет, играет на музыкальных инструментах, исполняет сложные акробатические и гимнастические номера.
Кроме того, Арина занимается в детской эстрадной студии «Дельфин».
Напомним, что Арина Петрова появляется на телеэкранах не впервые. Так, например, она спела дуэтом с Николаем Басковым! 14-летняя певица приняла участие в «Детской новой волне-2018». Как проходили репетиции и какая мечта есть у маленькой девочки, читайте в нашем материале.
А также Арина Петрова победила на конкурсе «Детская Новая волна 2017». Вместе с ней первое место разделила представительница Армении Анаит Адамян (подробнее)
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Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.
Скажи спасибо маме и выиграй приз!
Запишите и пришлите нам до 13 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.
В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:
- «Что самое сложное в работе мамы?»
- «За что вы сильнее всего ее любите?»
В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!
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