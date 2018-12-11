2018-12-13T08:57:48+03:00
Общество

Tele2 строит LTE-сети быстрее всех в отрасли

С начала года компания удвоила количество базовых станций 4G в России
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В 2018 году Tele2 продемонстрировала наибольшую динамику по темпам развития инфраструктуры LTE. С начала года оператор увеличил количество базовых станций этого стандарта на 100% - до 46 226, в то время как ближайший конкурент показал прирост на 50%. По общему количеству РЭС стандарта LTE Tele2 занимает третье место в российской телеком-отрасли.

По общим темпам строительства инфраструктуры Tele2 занимает второе место: суммарное количество базовых станций оператора выросло на 13% - до 138 944. Данные по развитию сетей опубликованы на сайте Роскомнадзора.

В 2018 году Tele2 реализовала ряд крупных проектов по развитию LTE-инфраструктуры. Оператор завершил масштабную программу по запуску сетей 4G в регионах России и обеспечил услуги высокоскоростного мобильного интернета на всей территории присутствия. Кроме того, Tele2 покрыла LTE-сетью все станции Московского метрополитена, выступила главным застройщиком сотовой инфраструктуры на трех из 12 стадионов ЧМ–2018, обеспечила качественным покрытием всю территорию инновационного центра «Сколково».

По результатам третьего квартала 2018 года объем инвестиций Tele2 в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 4,4 млрд рублей, увеличившись на 78,3% в сравнении год к году.

Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению готовности клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким: по этому показателю Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли.

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