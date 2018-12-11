2018-12-11T15:45:12+03:00
Происшествия

Житель Ижевска пропал в Свердловской области

Он ушел на работу 7 декабря и так не вернулся
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: поисковый отряд "Прорыв"Фото: поисковый отряд "Прорыв"
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Житель Ижевска пропал в Свердловской области, он ушел на работу 7 декабря, но так и не вернулся. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв» города Екатеринбурга.

- Александр родом из Ижевска, совсем недавно переехал к невесте в г. Березовский Свердловской области. Устроился на новую работу, несколько дней проработал, и в пятницу, 07.12.2018 не вернулся домой, телефоны недоступны. Он сообщил, что работает у частника, деятельность которого связана с коваными изделиями. Однако предполагаемый работодатель говорит, что первый раз видит этого человека. Возможно, среди вас есть знакомые Александра, которые располагают информацией о его настоящем месте работы, может даже кто-нибудь знает его примерное настоящее местоположение, - пишут в соцсетях.

Зедымаков Александр Валерьевич, 27 лет Свердловская область, г. Берёзовский

Приметы: рост - 182, телосложение крепкое, волосы светло-русые, короткие, глаза серые.

Был одет: большая зимняя куртка удлинённая до бедра, голубые джинсы, чёрные ботинки.

Особые приметы: короткая борода, носил очки.

Ко всем, кому что-либо известно о месте нахождении Александра, огромная просьба сообщить координатору поиска Денис +79920059390. Либо писать в группе поискового отряда «Прорыв».

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