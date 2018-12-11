2018-12-11T16:32:31+03:00
Общество

Куда пропала камера «Автодория» с улицы 10 лет Октября в Ижевске?

Ее стащили? Решили просто снять? Или она сломалась?
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Вот уже некоторое время на улице 10 лет Октября в Ижевске нет камеры «Автодория», которую установили 28 июня. Напомним, эта татарстанская технология, которая измеряет среднюю скорость автомобиля на определенном участке. Как рассказали «Комсомольской правде»-Ижевск в самой компании, в столице Удмуртии система «Автодория» третьего поколения проходила только тестирование.

- Третье поколение системы отличается расширенным функционалом и производится в Удмуртии на Ижевском радиозаводе. Тестирование проходило исключительно на средства компании «Автодория» в рамках пилотного договора с 28 июня по 4 ноября 2018 г. В ноябре проект завершен и признан успешным для дальнейшей реализации, - рассказали в компании.

За 19 недель теста зафиксировали 95 148 нарушений правил дорожного движения, на 25,8% увеличилось количество автомобилистов, соблюдающих скоростной режим в 60 км/ч и в 16 (!) раз снизилось количество водителей, нарушающих скоростной режим более, чем на 20 км\ч.

- Оборудование подтвердило свою высокую работоспособность. На Ижевском радиозаводе каждый прибор проходит жёсткую проверку на неблагоприятные климатические условия, подвергаются заморозке, нагреву и механическим воздействиям. Поэтому задача пилота заключалась в тестировании программного обеспечения, - уточнили в компании.

Пока неизвестно, введут ли систему в работу в Ижевске на постоянной основе.

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