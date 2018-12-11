В Удмуртии приостановили работу нескольких бассейнов из-за нарушения санитарных норм
В Удмуртии, в том числе и в Ижевске, приостановили работу нескольких бассейнов в связи с тем, что было нарушено санитарное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.
- По результатам проверок в ноябре-декабре 2018 года (одна плановая и четыре по жалобам граждан), было собрано и исследовано 56 проб воды, в 6 пробах был обнаружен специфичный запах, - сообщает ведомство.
По факту выявленных нарушений сотрудниками Роспотребнадзора было составлено четыре протокола об административных правонарушениях. Вынесены штрафы на общую сумму в размере 43 тысячи рублей.
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