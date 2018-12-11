2018-12-12T16:43:56+03:00
Общество

В Ижевске услуга «друг на час» подорожала на 80%

Эта услуга на просторах интернета получила широкую популярность
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Эксперты Авито провели анализ спроса и предложения услуги «Друг на час». И выяснилось, что цена на нее выросла на 81% и составила в среднем 850 рублей. Кстати, дороже всего эта услуга была после чемпионата мира – 1777 рублей за час.

«Друг на час» получила широкую популярность на просторах интернета, и сумма услуги с января по ноябрь увеличилась примерно в восемь раз. (в начале года час услуги предоставлялся за 475 рублей).

В начале декабря заинтересованность «разговорами по душам» возросла в два раза. Вероятнее всего, из-за того, что Meduza выпустила репортаж об этой услуге.

В Ижевске психолог Сергей готов выслушать собеседника за 1000 рублей в час.

В Москве 23-летний дипломированный философ Ярослав готов «рассмотреть вас изнутри, стать кожей вокруг вашей раны, помочь забыть о вымысле, в который погружена жизнь», но при этом есть вариант и «весело потусить так, будто завтра не наступит». Стоимость его услуги – 4000 рублей в час.

В Саратове есть объявление, автор которого прямо пишет, что узнал об услуге из статьи и теперь сам захотел познакомиться с ней на собственном опыте.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

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В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

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В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

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