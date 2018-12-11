2018-12-11T17:00:19+03:00
Общество

В Удмуртии умер ветеран хоккея Виктор Александрович Перминов

Ему было 62 года
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Удмуртии ушел из жизни ветеран удмуртского хоккея Виктор Александрович Перминов. Об этом сообщают на официальной странице ХК «Ижсталь» в фейсбук.

- В течение 11 сезонов Виктор Александрович (крайний нападающий) удивлял оригинальной техникой и искусным дриблингом всех любителей этого не простого спорта. В составе глазовской команды "Прогресс" он стал обладателем Кубка России-1987, - сообщают на странице.

Виктору Перминову было 62 года.

Редакция "Комсомолки" выражает искренние соболезнования родным Виктора Александровича.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Для детей с диагнозом ДЦП разработали специальную программу реабилитации(продолжение).

Как же выгоднее оплачивать коммунальные услуги: по счетчику или по нормативу? Разбираемся вместе с "Комсомолкой"(продолжение).

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске услуга «друг на час» весьма подорожала
В Удмуртии приостановили работу нескольких бассейнов
Куда пропала камера «Автодория» с улицы 10 лет Октября в Ижевске?
Житель Ижевска пропал в Свердловской области
Деньги с продажи АО «Ижевские электрические сети» могут направить на ремонт социальных объектов
Tele2 строит LTE-сети быстрее всех в отрасли
Уроженка Ижевска Арина Петрова примет участие в конкурсе юных талантов «Синяя птица»
Предприниматели из Удмуртии разработали программу реабилитации для детей с ДЦП
В Удмуртии 14 жителей приобрели выигрышные лотерейные билеты
В Ижевске пройдет новогодний конкурс талантов «Хрустальная Елка»
Удмуртия заканчивает 2018 год с дефицитом 109 млн рублей
В Ижевске из-за неприязни к девушкам молодой человек напал на проститутку
В Удмуртии в окончательном виде приняли бюджет на 2019 год
В Удмуртии группа людей за два года обналичила свыше 186 миллионов рублей
В Ижевске в новогодние каникулы пройдет забег Дедов Морозов