В Удмуртии умер ветеран хоккея Виктор Александрович Перминов

СЕГОДНЯ 16:58 2018-12-11T17:00:19+03:00

Ему было 62 года

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В Удмуртии ушел из жизни ветеран удмуртского хоккея Виктор Александрович Перминов. Об этом сообщают на официальной странице ХК «Ижсталь» в фейсбук.

- В течение 11 сезонов Виктор Александрович (крайний нападающий) удивлял оригинальной техникой и искусным дриблингом всех любителей этого не простого спорта. В составе глазовской команды "Прогресс" он стал обладателем Кубка России-1987, - сообщают на странице.

Виктору Перминову было 62 года.

Редакция "Комсомолки" выражает искренние соболезнования родным Виктора Александровича.

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