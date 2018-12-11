В Удмуртии умер ветеран хоккея Виктор Александрович Перминов
В Удмуртии ушел из жизни ветеран удмуртского хоккея Виктор Александрович Перминов. Об этом сообщают на официальной странице ХК «Ижсталь» в фейсбук.
- В течение 11 сезонов Виктор Александрович (крайний нападающий) удивлял оригинальной техникой и искусным дриблингом всех любителей этого не простого спорта. В составе глазовской команды "Прогресс" он стал обладателем Кубка России-1987, - сообщают на странице.
Виктору Перминову было 62 года.
Редакция "Комсомолки" выражает искренние соболезнования родным Виктора Александровича.
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