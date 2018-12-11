2018-12-12T10:28:32+03:00
Общество

В Удмуртии умер ветеран хоккея Виктор Александрович Перминов

Ему было 62 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Удмуртии ушел из жизни ветеран удмуртского хоккея Виктор Александрович Перминов. Об этом сообщают на официальной странице ХК «Ижсталь» в Фейсбук.

- В течение 11 сезонов Виктор Александрович (крайний нападающий) удивлял оригинальной техникой и искусным дриблингом всех любителей этого не простого спорта. В составе глазовской команды «Прогресс» он стал обладателем Кубка России-1987, - сообщают на странице.

Виктору Перминову было 62 года.

Редакция «Комсомолки» выражает искренние соболезнования родным Виктора Александровича.

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