В зоопарке Удмуртии появились патагонские мары
Патагонские мары Коди и Одри прибыли из Новосибирска в зоопарк Удмуртии. Об этом сообщается в официальной группе «ВКонтакте» учреждения.
Теперь они будут жить в вольере вместе с восточными колобусами в павильоне «Страна обезьян». Как стало известно, такое соседство не навредит животным. Коди и Одри предпочитают овощи, фрукты и сено, но особенно любят вареную картошку, авокадо и листья салата.
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