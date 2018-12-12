2018-12-12T06:22:00+03:00
Общество

В зоопарке Удмуртии появились патагонские мары

Паре животных нет еще и года
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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Патагонские мары Коди и Одри прибыли из Новосибирска в зоопарк Удмуртии. Об этом сообщается в официальной группе «ВКонтакте» учреждения.

Теперь они будут жить в вольере вместе с восточными колобусами в павильоне «Страна обезьян». Как стало известно, такое соседство не навредит животным. Коди и Одри предпочитают овощи, фрукты и сено, но особенно любят вареную картошку, авокадо и листья салата.

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