В Ижевске появились собственные царевна и царевич
В социальных сетях прошел онлайн-конкурс от Google и «Союзмультфильм», по результатам которого отобрали царевну и царевича из Ижевска.
Победителями стали Мария Загуменнова и Роман Сухих, которые выложили свой снимок «прямиком из сказки» в Instagram. На фотографии пара запечатлена на фоне леса, Роман – в льняной рубашке, а Мария – в павловопосадском платке.
Теперь царевич и царевна из Ижевска полетят в Москву на чтения популярных русских сказок: пара выбрала сказку «Аленький цветочек».
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