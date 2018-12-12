В Ижевске появились собственные царевна и царевич

12 Дек. 06:50 2018-12-12T10:32:24+03:00

В онлайн-конкурсе Мария Загуменнова и Роман Сухих стали первыми

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В социальных сетях прошел онлайн-конкурс от Google и «Союзмультфильм», по результатам которого отобрали царевну и царевича из Ижевска.

Победителями стали Мария Загуменнова и Роман Сухих, которые выложили свой снимок «прямиком из сказки» в Instagram. На фотографии пара запечатлена на фоне леса, Роман – в льняной рубашке, а Мария – в павловопосадском платке.

Теперь царевич и царевна из Ижевска полетят в Москву на чтения популярных русских сказок: пара выбрала сказку «Аленький цветочек».

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