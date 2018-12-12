В Удмуртии могут ввести ответственность за незаконную продажу парфюмерно-косметической продукции
В Удмуртии депутаты госсовета предложили ввести ответственность за незаконную продажу спиртосодержащей непищевой продукции: парфюмерно-косметические, лакокрасочные изделия, товары бытовой химии и другие. Об этом сообщила вице-спикер регионального парламента Надежда Михайлова.
По ее словам, на сегодняшний день уголовно преследуется незаконная розничная продажа алкоголя и спиртосодержащей пищевой продукции. И это при условии административной ответственности продавца. Однако по данным МВД, реализация парфюмерно-косметической спиртосодержащей продукции, потребляемой горожанами, связана с большей частью нарушений.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В Ижевске появились собственные царевна и царевич
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»