2018-12-12T07:24:25+03:00
Общество

В Ижевске может появиться памятник героям-заводчанам

Местные жители в силах помочь этому
Анастасия Волкова
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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Ижевск участвует во всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей «Культурный след». Об этом сообщила пресс-служба ИЖГТУ им. М.Т. Калашникова.

Идея проекта – создать памятник, который будет посвящен подвигу героев трудового фронта Удмуртии в Великой Отечественной войне.

- Предполагается, что памятник будет выполнен по фотографиям военного времени – это будет подросток у станка. Местом для установки памятника может стать Студенческий городок ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, откуда вышли многие знаменитые ижевские оружейники и сегодня учатся будущие инженеры и оборонщики. Арт-объект и не украшение, это – наш долг перед земляками, - сообщили в ведомстве.

Чтобы новый памятник появился в городе, нужно проголосовать за Ижевск по ссылке на сайте «КУЛЬТСЛЕД».

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