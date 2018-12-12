2018-12-12T10:39:45+03:00
Общество

В Удмуртии премию «Признание» получили 11 человек

Вручил награду глава республики Александр Бречалов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
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В Удмуртии 11 декабря в ДК «Металлург» прошла церемония вручения премии главы республики «Признание». 11 человек, получившие премию – это люди, которые показывают свой талант не только в искусстве, но в ремесле, в менеджменте и реализации благотворительных проектов.

На премии собрались более 140 человек, глава республики пояснил, что целью премии является не только поощрение, но и знакомство с каждым поближе.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Премию получили, такие люди, как: инициативная группа по благоустройству сквера «Открытый сад» в Ижевске. Инициаторы проекта Елена Колчина, Александр Старков, Дмитрий Данилов и Ирина Загребина смогли собрать на реализацию проекта 14 млн. рублей. Сегодня благоустройство сквера полностью завершено.

Заместитель председателя общественной организации «Объединение детей-инвалидов и их родителей г. Ижевска «АССОЛЬ» Александра Семенова является руководителем проекта «Лыжи мечты». Она организует эффективную реабилитацию с помощью занятий горными лыжами ребят с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и другими ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

- Вас объединяет очень важное качество – вы преданы делу. Неважно, какое оно - в масштабе республики или страны, я ценю каждого из вас. Я хочу показать всей стране, показать, что в Удмуртии живут уникальные, трудолюбивые люди. Впереди Новый год. Это новые ожидания, новые мечты. Желаю, чтобы они сбывались. Здоровья вам и вашим семьям, - сказал Александр Бречалов.

Вот имена всех тех людей, которые делают наш мир лучше. Директор ЗАО «Шаркан-трикотаж» Надежда Зайнакова. Она руководит «Шаркан-трикотажем» уже 16 лет. Предприятие выдержало тяжёлые 90-е и сегодня успешно конкурирует на российских и европейских площадках.

Предприятие «Писеевское», директором которого является Николай Михайлов - один из флагманов животноводства района. Ежегодно за счёт своих средств и своими силами здесь строят новые сельхозобъекты. В этом месяце в деревне Нижний Сырьез открывается комплекс: кафе - сельский клуб.

Премию и сертификат на корабль «Санта-Мария» получили заведующая детским садом «Солнышко» Светлана Петухова, индивидуальный предприниматель-меценат Врам Багдасарян, активный родитель и незаменимый помощник Андрей Байбародов. В детском саду реализуется проект благоустройства «Детский сад – дом радости». На его территории появилось 6 площадок, в их числе: «В гостях у сказки», «Спортивная площадка», «Метеостанция».

Премией «Признание» удостоен руководитель физкультурно-оздоровительного клуба «Ингур» Игринского района Юрий Васильев. Проработав 45 лет анестезиологом в районной больнице, вышел на пенсию, создал клуб скандинавской ходьбы, который сегодня посещают около 40 человек.

Индивидуальный предприниматель Леонид Столбов из деревни Пожгурт Селтинского района вместе с земляками собрал 720 тыс. рублей на проект газификации своей деревни. Благодаря его настойчивости проект был включен в программу «Устойчивое развитие сельских территорий» на сумму 7,8 млн. рублей. В ноябре 2018 года газ провели по улицам деревни Пожгурт. Сейчас начинается индивидуальное подключение домов.

Староста деревни Нижние Юри Малопургинского района Яков Петров. Деревня благоустраивается, ежегодно проводятся субботники, ликвидируются несанкционированные свалки.

Благодаря активному участию директора ООО «Чура» Глазовского района Елены Егоровой деревня Чура вошла в федеральную программу «Устойчивое развитие сельских территорий». Под строительство индивидуального жилья выделено 17 гектаров. Проведено межевание, уже есть электричество. Сейчас решается вопрос с газоснабжением. Жители микрорайона сами построили хоккейную площадку около школы и заливают каток. По словам Александра Бречалова, деревня Чура – точка роста. А предприниматель Егорова - собирательный образ успешного предпринимателя и будущего Удмуртии.

Руководитель поискового отряда «Штурман» с. Нылга Увинского района Алексей Рылов – создатель и бессменный командир поискового отряда «Штурман». За время поисковой работы нылгинцы нашли и достойно захоронили несколько десятков бойцов и командиров Красной Армии. Установлены имена двух воинов.

Доброе и внимательное отношение, мудрость и терпение со стороны настоятеля храма Спаса Нерукотворного образа в с. Кокман Красногорского района иеромонаха Серафима помогают людям сделать правильный выбор. Благодаря ему в с. Кокман построена церковь Спаса Нерукотворного образа, возводится церковь в д. Кулемино.

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