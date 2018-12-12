В Удмуртии премию «Признание» получили 11 человек

12 Дек. 08:39 2018-12-12T10:39:45+03:00

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В Удмуртии 11 декабря в ДК «Металлург» прошла церемония вручения премии главы республики «Признание». 11 человек, получившие премию – это люди, которые показывают свой талант не только в искусстве, но в ремесле, в менеджменте и реализации благотворительных проектов.

На премии собрались более 140 человек, глава республики пояснил, что целью премии является не только поощрение, но и знакомство с каждым поближе.

Фото: Эдуард Карипов

Премию получили, такие люди, как: инициативная группа по благоустройству сквера «Открытый сад» в Ижевске. Инициаторы проекта Елена Колчина, Александр Старков, Дмитрий Данилов и Ирина Загребина смогли собрать на реализацию проекта 14 млн. рублей. Сегодня благоустройство сквера полностью завершено.

Заместитель председателя общественной организации «Объединение детей-инвалидов и их родителей г. Ижевска «АССОЛЬ» Александра Семенова является руководителем проекта «Лыжи мечты». Она организует эффективную реабилитацию с помощью занятий горными лыжами ребят с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и другими ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Эдуард Карипов

- Вас объединяет очень важное качество – вы преданы делу. Неважно, какое оно - в масштабе республики или страны, я ценю каждого из вас. Я хочу показать всей стране, показать, что в Удмуртии живут уникальные, трудолюбивые люди. Впереди Новый год. Это новые ожидания, новые мечты. Желаю, чтобы они сбывались. Здоровья вам и вашим семьям, - сказал Александр Бречалов.

Вот имена всех тех людей, которые делают наш мир лучше. Директор ЗАО «Шаркан-трикотаж» Надежда Зайнакова. Она руководит «Шаркан-трикотажем» уже 16 лет. Предприятие выдержало тяжёлые 90-е и сегодня успешно конкурирует на российских и европейских площадках.

Предприятие «Писеевское», директором которого является Николай Михайлов - один из флагманов животноводства района. Ежегодно за счёт своих средств и своими силами здесь строят новые сельхозобъекты. В этом месяце в деревне Нижний Сырьез открывается комплекс: кафе - сельский клуб.

Премию и сертификат на корабль «Санта-Мария» получили заведующая детским садом «Солнышко» Светлана Петухова, индивидуальный предприниматель-меценат Врам Багдасарян, активный родитель и незаменимый помощник Андрей Байбародов. В детском саду реализуется проект благоустройства «Детский сад – дом радости». На его территории появилось 6 площадок, в их числе: «В гостях у сказки», «Спортивная площадка», «Метеостанция».

Премией «Признание» удостоен руководитель физкультурно-оздоровительного клуба «Ингур» Игринского района Юрий Васильев. Проработав 45 лет анестезиологом в районной больнице, вышел на пенсию, создал клуб скандинавской ходьбы, который сегодня посещают около 40 человек.

Индивидуальный предприниматель Леонид Столбов из деревни Пожгурт Селтинского района вместе с земляками собрал 720 тыс. рублей на проект газификации своей деревни. Благодаря его настойчивости проект был включен в программу «Устойчивое развитие сельских территорий» на сумму 7,8 млн. рублей. В ноябре 2018 года газ провели по улицам деревни Пожгурт. Сейчас начинается индивидуальное подключение домов.

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Доброе и внимательное отношение, мудрость и терпение со стороны настоятеля храма Спаса Нерукотворного образа в с. Кокман Красногорского района иеромонаха Серафима помогают людям сделать правильный выбор. Благодаря ему в с. Кокман построена церковь Спаса Нерукотворного образа, возводится церковь в д. Кулемино.

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