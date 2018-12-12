2018-12-12T10:43:01+03:00
Общество

В Удмуртии родители пострадавших в лагере «Волна» детей требуют вернуть деньги за путевку

В Роспотребнадзор республики поступило 13 обращений граждан
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Роспотребнадзор республики поступило 13 обращений граждан с заявлением о том, что деньги за путевку в лагерь «Волна» им не вернули. Об этом сообщает управление.

Решением суда 4 декабря по одному из исков присудили 25 750 рублей, из них 16 500 – путевка, 1000 рублей – компенсация морального вреда, 8 250 – штраф за отказ вернуть деньги до суда. На сегодняшний день суды рассматривают еще 12 исков.

Напомним, что в лагере «Волна» в июле 2018 года в столовой отравились дети. Как оказалось, лагерь работал без санитарно-эпидемиологического заключения (подробнее).

Детский лагерь «Волна» под Ижевском, где отравились дети, закрыли на 80 суток. Однако руководство планирует начать работу раньше (подробнее).

Больше 20 человек требуют возместить деньги после отравления детей в детском лагере «Волна» под Ижевском (подробнее).

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