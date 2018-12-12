В Удмуртии родители пострадавших в лагере «Волна» детей требуют вернуть деньги за путевку

12 Дек. 09:14 2018-12-12T10:43:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Роспотребнадзор республики поступило 13 обращений граждан с заявлением о том, что деньги за путевку в лагерь «Волна» им не вернули. Об этом сообщает управление.

Решением суда 4 декабря по одному из исков присудили 25 750 рублей, из них 16 500 – путевка, 1000 рублей – компенсация морального вреда, 8 250 – штраф за отказ вернуть деньги до суда. На сегодняшний день суды рассматривают еще 12 исков.

Напомним, что в лагере «Волна» в июле 2018 года в столовой отравились дети. Как оказалось, лагерь работал без санитарно-эпидемиологического заключения (подробнее).

Детский лагерь «Волна» под Ижевском, где отравились дети, закрыли на 80 суток. Однако руководство планирует начать работу раньше (подробнее).

Больше 20 человек требуют возместить деньги после отравления детей в детском лагере «Волна» под Ижевском (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 13 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

Подробнее на сайте

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».